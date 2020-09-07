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В шестой раз: Красников вновь стал мэром Кольцово

сегодня 18:53

Фото из открытых источников и ACADEMCITY.ORG

В наукограде Кольцово выбрали мэра; в шестой раз главой города стал Николай Красников.

На выборах главы наукограда Кольцово победил Николай Красников, впервые вступивший на пост в 1991 году. За него проголосовали 86,51 % избирателей.

За уже шестикратного мэра Кольцово из партии «Единая Россия» на выборах проголосовало 3,9 тысяч человек. Ближайших соперник Красникова – Перевалов — получил 6,98 %, или 315 голосов.

В 1991 году Красников был назначен главой местной администрации. С 1996 года пять раз избирался на эту должность. Кампания 2020 года стала шестой в его карьере.

Напомним, сегодня стали известны предварительные результаты выборов в горсовет Новосибирска. В сравнении с прошлым годом состав депутатов изменился на 50 %.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Кольцово
выборы
голосование

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