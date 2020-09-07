В Сибири цены на бензин снова начали ползти вверх

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В Сибири бензин Аи-92 вновь подорожал; средний ценник на Аи-92 за несколько дней поднялся до 42,93 рубля за литр.

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в РФ с 7 по 11 сентября выросли до 43,53 рубля за литр, что на 1 копейку больше по сравнению с предыдущей неделей. Стоимость бензина Аи-95 и дизельного топлива не изменилась (47,06 рубля и 48,18 рубля за литр соответственно).

«За отчётный период бензин Аи-92 больше всего подорожал в Сибирском федеральном округе — на 2 копейки, до 42,93 рубля за литр», — цитирует ТАСС данные Thomson Reuters Kortes.

При этом в Дальневосточном федеральном округе бензин данной марки снизился в цене на 3 копейки, до 48,19 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 48,818 тыс. рублей за тонну, что на 1,288 тыс. рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1,134 тыс. рублей, до 49,173 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 более всего подорожал в Южном федеральном округе — на 4 копейки, до 49,11 рубля за литр, а в Дальневосточном округе его стоимость снизилась на 11 копеек, до 50,34 рубля. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 49,490 тыс. рублей за тонну, что на 1,168 тыс. рублей ниже, чем неделей ранее.

Средние оптовые цены снизились на 1,173 тыс. рублей — до 49,773 тыс. рублей. Стоимость авиакеросина в аэропортах РФ за отчётный период не изменилась и осталась на уровне в 47,223 тыс. рублей за тонну.

Напомним, в Новосибирске заработал сервис доставки бензина автолюбителям.