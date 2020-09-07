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В Тюмени перенесли выборы из-за внезапной смерти двух кандидатов в единый день голосования

сегодня 16:54

Фото pixabay.com

В российском регионе перенесли выборы из-за смерти двух кандидатов; голосование состоится 20 сентября.

В Тюменской области перенесли выборы из-за смерти в единый день голосования, 13 сентября, двух кандидатов в депутаты. Как сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин, голосование в Ишимском и Абатском районах состоится 20 сентября.

«По закону даётся дополнительное время на выдвижение новых кандидатов», — цитирует Халина издание Ura.ru.

Имена умерших кандидатов не уточняются. По данным издания «72.ру», один из скончавшихся кандидатов в Абатском районе — директор школы.

В воскресенье, 13 сентября, в России состоялся единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, ещё в 11 — в региональные парламенты.

В Общественной палате России заявили, что выборы в целом прошли спокойно, фиксировалось минимальное число нарушений.

Напомним, в заксобрание Новосибирской области проходят шесть партий.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

смерть
Тюменская область
перенос выборов

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