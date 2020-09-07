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Вакцина от гриппа: врач рассказала, можно ли ставить прививку после коронавируса

сегодня 14:26

Фото pixabay.com, скриншот из видео youtube.com

Новосибирский врач рассказала, когда после перенесённых инфекций можно ставить прививку; если болезни протекали в лёгкой форме, медотвода не потребуется.

При лёгком течении заболевания коронавирусом ставить прививку от гриппа можно сразу после выздоровления. Об этом рассказала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Татьяна Ивлева.

«При лёгком течении коронавируса вакцинироваться от гриппа можно практически сразу. Если же заболевание протекало в тяжёлой форме, то все прививки ставятся по согласованию с лечащими врачами. Возможно, что будет медотвод вплоть до нескольких месяцев», — сообщила Ивлева.

Примерно такая же ситуация обстоит в случае, если человек переболел ОРЗ.

«В случае ОРЗ узких регламентов нет. После ОРЗ вакцинироваться можно сразу после выздоровления, если инфекция протекала в лёгкой форме. Если инфекция протекала в более тяжёлой форме, то по рекомендации врача, лечившего пациента, может быть медотвод от трёх дней до месяца», — рассказала Ивлева.

Напомним, врач назвал опасные симптомы после вакцинации от гриппа.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

грипп
прививки
коронавирус

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