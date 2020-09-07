Вечеринка не задалась: жительница Новосибирска ударила мужа ножом во время совместного распития алкоголя

Фотографии с сайта pixabay.com

В Советском районе Новосибирска женщина ударила мужа ножом; мужчина в больнице, против его жены возбуждено уголовное дело.

Сегодня в полицию Новосибирска из медицинского учреждения поступобило сообщение о доставленном с ножевым ранением 39-летнем мужчине.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее не судимая 32-летняя супруга потерпевшего.

Как выяснили полицейские, накануне между супругами на фоне распития спиртного произошёл конфликт, в ходе которого, подозреваемая ударила мужа ножом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.

Напомним, 9 сентября жительница Ленинградской области помыла убитого сожителя, чтобы скрыть преступление.