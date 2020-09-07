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Власти увеличат россиянам материнский капитал на первого и второго ребёнка

сегодня 22:23

Фото pixabay.com

Власти увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка; выплаты составят в 2021 году 483 882 и 639 432 рублей.

О планирующейся индексации материнского капитала на 3,7% рассказали в пресс-службе Минтруда. Выплата на первого ребенка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей.

"Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал", — сообщили ТАСС в министерстве.

В Минтруде уточнили, усли семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно предварительным расчётам, в 2021 году обновлённый материнский капитал смогут получить 1,2 млн российских семей.

Отметим, в России сертификат на материнский капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.

Напомним, выплаты для сражающихся с коронавирусом медиков продлили на сентябрь, распоряжение подписал премьер Мишустин.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

материнский капитал
Минтруд
семьи с детьми

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