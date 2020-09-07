Врач советует воздержаться от использования йода для фальсификации тестов на COVID-19

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Японцы обнаружили метод понижения содержания коронавируса в слюне; это не приведёт к масштабной фальсификации тестов.

Тэцуо Касэ, эксперт – вирусолог Высшей школы медицины университета в Осаке уверен, что массовая фальсификация тестов на COVID-19 из-за полоскания рта йодосодержащими растворами, невозможна. Так эксперт прокомментировал мнение осакского губернатора Хирофуми Есимуры. Историю рассказали РИА «Новости».

В частности, вирусолог пояснил, что заявления политиков относительно медицинской тематики редко воспринимаются людьми всерьёз, а содержание речей быстро забывается.

Осакский губернатор, делая заявление, опирался на результаты некоего исследования, проводившегося на протяжении четырёх дней среди имеющих позитивный результат тестирования на коронавирус. У полоскавших рот йодом, количество положительных тестов уменьшилось до 9,5%; вода дала снижение до 40%.

Напомним, 13 сентября в России зафиксировано почти 5500 новых заражений.