Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Врач советует воздержаться от использования йода для фальсификации тестов на COVID-19

сегодня 01:58

Фото pixabay.com

Японцы обнаружили метод понижения содержания коронавируса в слюне; это не приведёт к масштабной фальсификации тестов.

Тэцуо Касэ, эксперт – вирусолог Высшей школы медицины университета в Осаке уверен, что массовая фальсификация тестов на COVID-19 из-за полоскания рта йодосодержащими растворами, невозможна. Так эксперт прокомментировал мнение осакского губернатора Хирофуми Есимуры. Историю рассказали РИА «Новости».

В частности, вирусолог пояснил, что заявления политиков относительно медицинской тематики редко воспринимаются людьми всерьёз, а содержание речей быстро забывается.

Осакский губернатор, делая заявление, опирался на результаты некоего исследования, проводившегося на протяжении четырёх дней среди имеющих позитивный результат тестирования на коронавирус. У полоскавших рот йодом, количество положительных тестов уменьшилось до 9,5%; вода дала снижение до 40%.

Напомним, 13 сентября в России зафиксировано почти 5500 новых заражений.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

здоровье

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37410
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33328
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29696
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25361
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25337
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18386
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
18366
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ