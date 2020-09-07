Врачи назвали продукты, которые провоцируют развитие рака

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В список вредных продуктов питания попал даже лосось; специалисты предостерегли от употребления продуктов, способных провоцировать онкологические заболевания.

Врачи назвали продукты, регулярное употребление которых способно спровоцировать онкологические заболевания, пишет ToDay News Ufa со ссылкой на заявление ВОЗ.

По словам специалистов, колбасные изделия переживают множество химических обработок. Это необходимо, чтобы улучшить вкус и увеличить их срок годности. Однако из-за этого в них появляются канцерогенные соединения, которые значительно повышают риск заболеть раком поджелудочной железы, простаты или кишечника.

Рекомендуется также исключить из рациона или как минимум уменьшить потребление рафинированного сахара. Данный продукт повышает уровень глюкозы, снижая чувствительность к инсулину. Из-за этого рост раковых клеток значительно ускоряется.

Стоит обратить внимание и на кукурузный сироп. Сладкая добавка способна вызывать ожирение и нарушения в работе сердца.

Не мало рафинированного сахара содержится в газированных и фруктовых соках. Принято считать, что есть много таких диетических напитков, однако их состав такой же, как у обычных.

Кроме того, в список опасных вкусностей попал попкорн. Он, по мнению врачей, способствует развитию опухолей лёгких, печени и поджелудочной железы.

Ввиду специальной обработки вредными могут быть консервированные овощи, грибы и даже лосось, выращенный на ферме.

Напомним, 7 сентября учёные назвали специю, способную защитить от рака и продлить жизнь.