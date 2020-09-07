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Врачи объяснили скачок заболеваемости коронавирусом в России

сегодня 18:38

Фото pixabay.com

Врач признал скачок заболеваемости COVID формированием массового иммунитета; медик назвал новых пациентов с коронавирусом «горючим материалом».

Новый суточный максимум по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — это признак того, что формируется коллективный иммунитет от COVID-19, считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Это можно расценивать как продолжение пандемии — начали болеть те, кто не попал в первую волну. До этого «горючего материала» сейчас добрались «искры» в виде приехавших из отпусков, и люди начинают болеть дальше», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что не видит в этом ничего страшного, потому что именно так формируется коллективный иммунитет от вируса.

«Это можно сравнить с тушением степного или лесного пожара встречным палом, то есть люди переболеют и тогда быстрее закончится эта пандемия», — уверен доктор.

По мнению Жемчугова, правительства стран, столкнувшихся с резким ростом заболеваемости, должны принять решения о том, усиливать ли ограничительные меры, в зависимости от готовности системы здравоохранения к притоку новых больных.

Напомним, 14 сентября число заражённых COVID-19 в мире превысило 29 млн случаев, из которых почти 308 тысяч человек заразились за последние сутки.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Россия
коронавирус

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