«Вы одна такая на эстраде»: Пелагея зажгла на концерте в Уфе

Фото instagram.com/pelageya_insta

Поклонники остались в восторге от образа Пелагеи на концерте; артистка выступила на фестивале в Уфе.

Певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, вернулась к концертной деятельности. Фотографии с выступления артистки в Уфе опубликованы на её странице в Instagram.

Судя по реакции пользователей, поклонники соскучились по её концертам и фотографиям с них.

«Как я скучала по Вам, по Вашему голосу и по этой энергетике, что исходит от Вас даже через экран. Моя бесконечная», — написала одна из поклонниц.

«Поля, вам спасибо за такой прекраснейший концерт, за ваше тепло и любовь. Бесконечно горжусь, скучаю и люблю», — поддержал ещё один пользователь Сети.

«Очень скучала, ждала концерта хоть какого-нибудь. Спасибо Вам, Поля за этот вечер!» — прокомментировала Анжела.

Как ранее писал Сиб.фм, перед концертом Пелагея с дочкой Таисией летали на отдых в Турцию.

Напомним, бывший муж Пелагеи рассказал, почему не уехал в НХЛ.