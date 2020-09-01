«Вы одна такая на эстраде»: Пелагея зажгла на концерте в Уфе
Фото instagram.com/pelageya_insta
Поклонники остались в восторге от образа Пелагеи на концерте; артистка выступила на фестивале в Уфе.
Певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, вернулась к концертной деятельности. Фотографии с выступления артистки в Уфе опубликованы на её странице в Instagram.
Судя по реакции пользователей, поклонники соскучились по её концертам и фотографиям с них.
«Как я скучала по Вам, по Вашему голосу и по этой энергетике, что исходит от Вас даже через экран. Моя бесконечная», — написала одна из поклонниц.
«Поля, вам спасибо за такой прекраснейший концерт, за ваше тепло и любовь. Бесконечно горжусь, скучаю и люблю», — поддержал ещё один пользователь Сети.
«Очень скучала, ждала концерта хоть какого-нибудь. Спасибо Вам, Поля за этот вечер!» — прокомментировала Анжела.
Как ранее писал Сиб.фм, перед концертом Пелагея с дочкой Таисией летали на отдых в Турцию.
Напомним, бывший муж Пелагеи рассказал, почему не уехал в НХЛ.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают