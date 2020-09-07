Выборы-2020 в Новосибирске: главные поражения

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, gorsovetnsk.ru

Дата 13 сентября оказалась несчастливой для многих известных политических фигур в Новосибирске; многих из них мы не увидим в депутатских креслах в новом созыве, а некоторых, возможно, ждёт политическое забвение.

Единый день голосования в Новосибирске принёс множество неожиданных и интересных результатов. В горсовет прошли новые партии и пришли новые люди. Они вытеснили с местного политического олимпа многих известных личностей, чьи позиции казались незыблемыми.

Топ-5 главных неудачников этой предвыборной кампании, по версии Сиб.фм.

Игорь Салов

Один из самых красноречивых и ярких представителей депутатского корпуса впервые избрался в горсовет Новосибирска в далёком 2005 году. Его выступления всегда привлекали внимание образностью и эмоциональностью. Но в этот раз агитация и активность на округе не дали результата. Салов финишировал только вторым.

Владимир Барсук

Лётчик-испытатель, директор СибНИА известен в Новосибирске не только своей депутатской деятельностью, но и активной работой по реставрации самолётов времён Великой Отечественной войны. Однако своему единственному сопернику он проиграл почти с двукратным отрывом.

Валерий Науменко

Фракция КПРФ понесла ощутимую потерю: главный по городским фонтанам, один из самых эпатажных представителей горсовета, известный огненными стримами после сессий, сдаёт мандат и сосредоточится на своей основной профессиональной деятельности. Для победы ему не хватило всего 280 голосов.

Дмитрий Дамаев

Депутат горсовета, помимо установки дог-боксов и велопарковки, запомнился историей с дракой, которая якобы произошла в прошлом году между ним и представителем КПРФ Алексеем Михайловым. На выборах Дамаев сошёлся с другим коммунистом – Андреем Любавским – и проиграл ему чуть более 200 голосов. А вот Михайлов, к слову, на соседнем округе в Первомайском районе всё-таки победил.

Ренат Сулейманов

Один из лидеров коммунистов казался главным претендентом на место в горсовете на своём округе. Однако представитель системной оппозиции, по предварительным данным, уступает конкуренту из оппозиции несистемной.