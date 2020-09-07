Выборы в горсовет Новосибирска: список победителей по округам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стали известны предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска; совет депутатов заметно обновился – среди набравших большинство голосов в своих округах народных избранников немало новичков.

Подведены предварительные итоги прошедших выборов в Совет депутатов Новосибирска. От «Единой России» в горсовет походят 22 депутата, от КПРФ — 8 человек, от ЛДПР — 4, от «Родины» — 1, от «Зелёных» — 1. Также депутатские кресла могут занять 14 самовыдвиженцев.

Предварительный состав горсовета Новосибирска выглядит так:

1. Екатерина Митряшина, «Единая Россия»

2. Евгений Лебедев, ЛДПР

3. Георгий Андреев, КПРФ

4. Ирина Беспечная, ЛДПР

5. Евгений Прохоров, самовыдвижение

6. Ростислав Антонов, самовыдвижение

7. Антон Тыртышный, КПРФ

8. Василий Стрекалов, ЛДПР

9. Владислав Люмин, «Единая Россия»

10. Екатерина Шалимова, самовыдвижение

11. Игорь Украинцев, «Зелёные»

12. Стефан Сафонкин, самовыдвижение

13. Ирина Константинова, «Единая Россия»

14. Павел Чернышёв, «Единая Россия»

15. Елена Воронина, «Единая Россия»

16. Игорь Атякшев, «Единая Россия»

17. Леонид Рыбин, «Родина»

18. Евгений Крайнов, "«Единая Россия»

19. Александр Тарасов, «Единая Россия»

20. Игорь Кудин, «Единая Россия»

21. Дмитрий Асанцев, «Единая Россия»

22. Александр Бестужев, «Единая Россия»

23. Дмитрий Колпакова, «Единая Россия»

24. Сергей Трубников, «Единая Россия»

25. Антон Картавин, самовыдвижение

26. Дмитрий Червов, «Единая Россия»

27. Александр Бурмистров, КПРФ

28. Николай Тямин, «Единая Россия»

29. Денис Кулинич, «Единая Россия»

30. Андрей Аникин, «Единая Россия»

31. Кирилл Покровский, «Единая Россия»

32. Денис Чаховский, «Единая Россия»

33. Александр Савельев, самовыдвижение

34. Лилия Гончарова, самовыдвижение

35. Вячеслав Якименко, самовыдвижение

36. Алексей Джулай, «Единая Россия»

37. Игорь Титаренко, «Единая Россия»

38. Инна Ильиных, ЛДПР

39. Александр Мухарыцин, самовыдвижение

40. Хельга Пирогова, самовыдвижение

41. Андрей Гудовский, самовыдвижение

42. Павел Горшков, КПРФ

43. Андрей Любавский, КПРФ

44. Алексей Михайлов, КПРФ

45. Наталья Пинус, самовыдвижение

46. Светлана Каверзина, самовыдвижение

47. Виктор Стрельников, КПРФ

48. Антон Бурмистров, КПРФ

49. Сергей Бойко, самовыдвижение

50. Сергей Бондаренко, «Единая Россия»

Напомним, ранее сообщалось, что в состав нового парламента Новосибирской области прошли шесть партий.