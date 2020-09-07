Выборы в заксобрание Новосибирской области: проходят шесть партий
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Четырём партиям из десяти не удалось собрать и 5% голосов; предварительные итоги голосования.
В Новосибирской области озвучили предварительные итоги голосования по единому округу. Информация о распределении голосов появилась в системе «ГАС.Выборы».
Согласно опубликованным данным, лидирует в голосовании партия «Единая Россия», которая набрала 37,77% голосов. На втором месте КПРФ (17,30%), на третьем — ЛДПР (12,97%). Партия «Новые люди» смогла набрать 7,28% голосов, «Справедливая Россия» — 5,82%, «Партия пенсионеров» — 5,63%.
Партии «Родина», «Зелёные», «За правду» и «Партия роста» не смогли преодолеть порог в 5%.
Напомним, на выборах 13 сентября Новосибирск показал высокую явку избирателей.
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