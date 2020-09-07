Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Выборы в заксобрание Новосибирской области: проходят шесть партий

сегодня 08:39

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Четырём партиям из десяти не удалось собрать и 5% голосов; предварительные итоги голосования.

В Новосибирской области озвучили предварительные итоги голосования по единому округу. Информация о распределении голосов появилась в системе «ГАС.Выборы».

Согласно опубликованным данным, лидирует в голосовании партия «Единая Россия», которая набрала 37,77% голосов. На втором месте КПРФ (17,30%), на третьем — ЛДПР (12,97%). Партия «Новые люди» смогла набрать 7,28% голосов, «Справедливая Россия» — 5,82%, «Партия пенсионеров» — 5,63%.

Партии «Родина», «Зелёные», «За правду» и «Партия роста» не смогли преодолеть порог в 5%.

Напомним, на выборах 13 сентября Новосибирск показал высокую явку избирателей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

выборы
политика
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37430
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33464
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29750
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25381
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25365
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18445
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18409
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября