Выборы в заксобрание Новосибирской области: список победителей по округам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По предварительным итогам трёхдневного голосования за кандидатов в парламент Новосибирской области, единороссы лидируют в 24 из 38 одномандатных округов; за них проголосовали более 37 % избирателей.

Избирательная комиссия Новосибирской области продолжает подсчёт голосов на выборах в региональный парламент. Несмотря на то что официально результаты ещё не объявлены, персональный список победителей вряд ли изменится.

По данным системы ГАС «Выборы», обработано 87,5 % протоколов. По единому округу партия «Единая Россия» набрала 37,8 % голосов, КПРФ – 16,99 %, ЛДПР – 13,27 %, «Новые люди» – 7,27 %, «Справедливая Россия» –5,96 %, «Партия пенсионеров» – 5,73 %. Остальные четыре партии получили от 1,41 % до 3,35 % голосов.

Предварительный персональный список членов нового состава Законодательного собрания области выглядит следующим образом:

1. Андрей Панфёров, «Единая Россия»

2. Игорь Умербаев, «Единая Россия»

3. Владимир Лаптев, «Единая Россия»

4. Олег Иванинский, «Единая Россия»

5. Александр Кулинич, «Единая Россия»

6. Василий Иваков, «Единая Россия»

7. Олег Подойма, «Единая Россия»

8. Александр Морозов, «Единая Россия»

9. Александр Шпикельман, «Единая Россия»

10. Валентин Сичкарев, «Единая Россия»

11. Ильгиза Лотфуллина, «Единая Россия»

12. Валерий Бадьин, «Единая Россия»

13. Андрей Шимкив, «Единая Россия»

14. Иван Мороз, «Единая Россия»

15. Елена Тырина, «Единая Россия»

16. Зоя Родина, «Единая Россия»

17. Наталья Пшеничная, КПРФ

18. Анатолий Юданов, «Единая Россия»

19. Николай Мочалин, «Единая Россия»

20. Виталий Быков, КПРФ

21. Константин Антонов, "Родина»

22. Илья Поляков, самовыдвиженец

23. Александр Калиниченко, самовыдвиженец

24. Вячеслав Илюхин, «Родина»

25. Иван Сидоренко, «Единая Россия»

26. Вениамин Пак, «Единая Россия»

27. Евгений Подгорный, «Единая Россия»

28. Валерий Червов, «Единая Россия»

29. Дмитрий Козловский, «Единая Россия»

30. Яков Новосёлов, КПРФ

31. Роман Яковлев, КПРФ

32. Дмитрий Макаров, КПРФ

33. Евгений Смышляев, КПРФ

34. Сергей Конько, «Единая Россия»

35. Александр Козлов, «Единая Россия»

36. Алексей Андреев, «Единая Россия»

37. Михаил Федорук, самовыдвиженец

38. Вадим Агеенко, КПРФ.

Напомним, ранее стал известен предварительный состав депутатов горсовета Новосибирска.