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Выплата 10 000: просящим о пособиях россиянам посоветовали поменьше рожать

сегодня 08:24

ФОТО PIXABAY.COM

Российские родители продолжают подписывать петицию о продлении выплат на детей на сентябрь; мамы и папы школьников сетуют, что собрать детей на занятия без помощи от государства — нереально.

Петиция о выплате пособия на детей до 16 лет в сентябре собрала уже более 270 тысяч просмотров. Родители школьников утверждают, что после из-за коронавируса потеряли работу и теперь не могут купить всю необходимую канцелярию и форму. "Помощь от государства была бы очень кстати и помогла бы нам выбраться из долгов, в которых мы увязли перед 1 сентября", — объясняют матери, подписывая обращение.

В то же время в Сети появляются десятки комментариев, авторы которых упрекают ожидающих новое пособие родителей в попрошайничестве.

По мнению Евгении Д., многодетным матерят "следовало думать головой, когда они решались на рождение такого количества детей".

«Сначала понарожают, потом ноют — нечем кормить/поить/одевать дорого/школа/ремонт в детской и т.д. Кому рожаете-та, государству или себе? Перевяжитесь и не обрекайте своих детей на нищету и вечное нытье и попрошайничество», — написала она (орфография и пунктуация сохранены)

Как уже писал Сиб.фм, в июне и июле российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет уже получали выплаты от государства — по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. После этого в Сети появилась петиция с просьбой выдать деньги в третий раз. Автор обращения к президенту и правительству страны отмечает, что из-за потери работы во время коронавируса многие лишись нормального дохода и вынуждены будут покупать школьную форму и канцелярию в кредит.

Напомним, ранее одна из подписавших петицию женщин рассказала, что не смогла купить дочери новый рюкзак в школу, в результате ребёнка засмеяли одноклассники.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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