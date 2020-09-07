Выплата 10 000: в ПФР напомнили крайний срок подачи заявления в сентябре

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Семьям с детьми до 16 лет перечислят в сентябре выплату 10 тысяч рублей в случае, если они не получали денежные средства в июне и июле; заявление на оформление пособия нужно подать до конца месяца.

Родители детей до 16 лет могут оформить выплату в размере 10 тысяч рублей до конца сентября. Заявления на оформления путинских пособий принимаются до 30 сентября включительно.Подать необходимые документы можно дистанционно или лично. Об этом сообщает пресс-служба регионального ПФР.

Как уточнили в фонде, в сентябре подавать заявление нужно не всем.

«Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а также с 3 до 16 лет, подавать ещё одно заявление не нужно. Все полагающиеся дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам», — пояснили в ОПФР.

В пенсионном фонде также напомнили, что дополнительная выплата за июль предоставляется на детей, рождённых в период с 11 мая 2004-го по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, трудоустройства родителей и размера заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Напомним, с 8 сентября в России начинает действовать новая мера поддержки, она положена жёнам призывников, которые ждут ребенка.