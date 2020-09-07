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Выплата 10000 на детей: кто получит новое пособие в сентябре

сегодня 14:26

Фото с сайта pixabay.com

Кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; получить деньги смогут родители детей до трёх лет.

Деньги на новые выплаты регионам выделил кабмин России. На эти средства будут выплачиваться пособия семьям с детьми до трёх лет, в которых родился третий ребёнок. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

На третьего и последующих детей в семье будут выплачивать в среднем 10,4 тысячи рублей. Продлятся выплаты до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Получат деньги от государства на новые выплаты следующие регионы: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Отмечается, что такую меру поддержки будут получать 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, кабинет министров России выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты сотрудникам, работающим с коронавирусными больными.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия

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