Выплата 10000 на детей: кто получит новое пособие в сентябре
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Кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; получить деньги смогут родители детей до трёх лет.
Деньги на новые выплаты регионам выделил кабмин России. На эти средства будут выплачиваться пособия семьям с детьми до трёх лет, в которых родился третий ребёнок. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
На третьего и последующих детей в семье будут выплачивать в среднем 10,4 тысячи рублей. Продлятся выплаты до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
Получат деньги от государства на новые выплаты следующие регионы: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.
Отмечается, что такую меру поддержки будут получать 517 тысяч нуждающихся семей.
Напомним, кабинет министров России выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты сотрудникам, работающим с коронавирусными больными.
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