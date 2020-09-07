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Выплата 15000 рублей: кто получит деньги по новому постановлению Мишустина

сегодня 13:17

Фото pixabay.com

Выплату в размере 15 тысяч рублей получат россияне от правительства; для получения денег есть несколько условий.

В следующем году некоторые россияне смогут получить 15 тысяч рублей от правительства. Деньги дадут гражданам, которые провели свой отпуск на территории России.

Кэшбек за туры по России ввели в 2020 году, но выплаты решили продлить и на следующий год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По государственной программе в 2021 году граждане смогут вернуть за путешествия по России от 5 000 до 15 000 рублей. Главное условие для получения средств – тур должен стоить не меньше 25 000 рублей. Помимо этого, продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее 4 ночей.

Напомним, во второй половине лета 2020 года россияне потратили на туризм по стране в полтора раза больше денег, чем в прошлом году.

Автор:
Денис Калин

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туризм

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