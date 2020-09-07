Выплата на детей от 3 до 7 лет: почему могут отказать в пособии

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Пособие на детей от 3 до 7 лет получают малоимущие семьи России; ошибка при подаче заявления может лишить родителей выплаты.

Поддержку от государства получают семьи с детьми от 3 до 7 лет. На каждого ребёнка выплачивается половина от прожиточного минимума в регионе, в среднем по России это 5,5 тысяч рублей. Но при подаче заявлений можно совершить несколько ошибок, из-за которых придётся подавать его заново.

Заявление на назначение выплаты можно подать через портал госуслуг, МФЦ или центр социальной поддержки. Причиной для отказа могут стать неточно указанные данные. Помимо этого, среднедушевой доход семьи может превышать установленную величину прожиточного минимума. В этом случае выплату родители не получат, так как не входят в льготную группу.

Если родители неверно заполнили заявление, то сначала придётся ждать решения об отказе в назначении выплат, а затем повторно подавать уже исправленный документ.

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается уполномоченным органом в установленный срок: в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления.

Напомним, выплату в размере 3000 рублей безработные родители смогут получить и в сентябре. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.