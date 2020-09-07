Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Выплаты 10000: россияне получат новые пособия на детей

сегодня 16:53

Фото с сайта pixabay.com

На детские выплаты кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей; поддержку от государства получат семьи с детьми до трёх лет.

Регионам предоставят дополнительно 1,73 млрд рублей на детские выплаты. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил ТАСС.

Выплаты получат только те семьи, в которых родился третий ребёнок. На него будут выплачивать около 10,4 тысяч рублей. Выплаты продлятся до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Сообщается, что пособия можно будет оформить и на последующих детей.

Средства на выплаты государство предоставит нескольким регионам: Республике Башкортостан, Северной Осетии – Алании, Удмуртской и Чувашской республикам, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областям и Чукотскому автономному округу.

Всего выплаты будут получать около 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, сотрудникам, работающим с больными коронавирусом, продлили пособие на сентябрь.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

выплаты
детские пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37458
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33679
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29847
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25412
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25403
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18556
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18447
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября