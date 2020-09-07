Выплаты 10000: россияне получат новые пособия на детей

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На детские выплаты кабмин выделил дополнительные 1,73 миллиарда рублей; поддержку от государства получат семьи с детьми до трёх лет.

Регионам предоставят дополнительно 1,73 млрд рублей на детские выплаты. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщил ТАСС.

Выплаты получат только те семьи, в которых родился третий ребёнок. На него будут выплачивать около 10,4 тысяч рублей. Выплаты продлятся до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Сообщается, что пособия можно будет оформить и на последующих детей.

Средства на выплаты государство предоставит нескольким регионам: Республике Башкортостан, Северной Осетии – Алании, Удмуртской и Чувашской республикам, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областям и Чукотскому автономному округу.

Всего выплаты будут получать около 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, сотрудникам, работающим с больными коронавирусом, продлили пособие на сентябрь.