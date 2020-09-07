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Выплаты на детей: в сибирском регионе выплатят 10000 рублей

сегодня 17:47

Фото с сайта pixabay.com

На детские выплаты правительство выделило регионам дополнительные 1,73 млрд рублей; среди получателей есть и сибирский регион.

Кабмин России выделил дополнительные 1,73 млрд рублей регионам на детские выплаты. Деньги направят в восемь регионов, среди которых и сибирский – Иркутская область. О соответствующем указе премьер-министра Михаила Мишустина сообщил ТАСС.

Пособие получат семьи, в которых родился третий ребёнок. На него будет выплачиваться около 10,4 тысяч рублей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Пособия можно будет оформить и на последующих детей.

Деньги от государства получат также Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Всего выплаты будут получать около 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, безработные родители и в сентябре смогут получить пособие на ребёнка в размере 3000 рублей. Такое постановление подписал Михаил Мишустин.

Автор:
Денис Калин

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выплаты
детские пособия

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