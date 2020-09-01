Выплаты пенсионерам в 1155 рублей в месяц с 1 октября: как получить

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Как пенсионерам получить выплату в 1155,06 рублей в месяц; рассчитывать на прибавку пожилые россияне смогут с 1 октября.

Пенсионный фонд России напомнил россиянам, что люди, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2020 года он проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг.

В ПФР уточнили, что набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит своё решение. При подаче нового заявления до 1 октября набор с учётом выбранных условий начнёт предоставляться с нового года.

Напомним, стало известно, что 1 октября в День пожилого человека российские пенсионеры могут рассчитывать на выплаты в 5000 рублей.