Яванские лангуры, ламы, чёрные лебеди: Новосибирский зоопарк рассказал о сентябрьских малышах
Фото Владимира Габова, Андрея Полякова, Виктора Шпакова
В Новосибирской зоопарке продолжают рождаться новые питомцы; малыши появились у яванских лангуров и лам.
В Новосибирском зоопарке в сентябре родились несколько детёнышей. Об этом говорится на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».
«В этом сентябре у нас уже есть о ком рассказать. Родился малыш у яванских лангуров. Как и полагается детёнышам этого вида приматов, он ярко оранжевого цвета. Взрослея, яванские лангуры темнеют, лишь некоторые особи остаются рыжими», — рассказали сотрудники зоопарка.
Пока что самка лангура не даёт никому смотреть малыша, поэтому работники парка не беспокоят семейство.
Также малыш появился у одной из лам. В скором времени потомство ожидается у чёрных лебедей.
«Наши черные лебеди отложили яйца, самец и самка поочерёдно их высиживают», — добавили сотрудники зоопарка.
Напомним, Новосибирский зоопарк сообщил о переезде гималайских медведей.
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