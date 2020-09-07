Яванские лангуры, ламы, чёрные лебеди: Новосибирский зоопарк рассказал о сентябрьских малышах

Фото Владимира Габова, Андрея Полякова, Виктора Шпакова

В Новосибирской зоопарке продолжают рождаться новые питомцы; малыши появились у яванских лангуров и лам.

В Новосибирском зоопарке в сентябре родились несколько детёнышей. Об этом говорится на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом сентябре у нас уже есть о ком рассказать. Родился малыш у яванских лангуров. Как и полагается детёнышам этого вида приматов, он ярко оранжевого цвета. Взрослея, яванские лангуры темнеют, лишь некоторые особи остаются рыжими», — рассказали сотрудники зоопарка.

Пока что самка лангура не даёт никому смотреть малыша, поэтому работники парка не беспокоят семейство.

Также малыш появился у одной из лам. В скором времени потомство ожидается у чёрных лебедей.

«Наши черные лебеди отложили яйца, самец и самка поочерёдно их высиживают», — добавили сотрудники зоопарка.

Напомним, Новосибирский зоопарк сообщил о переезде гималайских медведей.