Явка на выборах в Новосибирске не дотянула до уровня 2015 года

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Новосибирцы чуть менее активно, чем год назад, приняли участие в выборах; отставание не очень сильное.

В 2015 году в выборах состава Законодательного собрания Новосибирской области VI созыва приняло участие на 2% больше избирателей, чем в нынешнем году. Такие данные привела глава регионального избиркома Ольга Благо.

По данным за два часа до закрытия участков, их посетило 18,43% новосибирцев, в 2015 году – 20,42%.

Напомним, 13 сентября российский ЦИК опубликовал предварительные данные по новосибирским выборам.