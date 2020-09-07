Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

«Зенит» намерен купить лидера ЦСКА за 35 млн евро

сегодня 20:02

Фото pixabay.com

«Зенит» захотел купить лидера ЦСКА; "сине-бело-голубые" намерены увести звезду «армейцев» из-под носа «Барселоны».

Петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича. Как сообщает РБК, в стане команды с берегов Невы планируют усилить состав команды перед стартом Лиги чемпионов.

В трансфере лидера ЦСКА заинтересованы спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта и главный тренер Сергей Семак. Отмечается, что «Зенит» готов потратить на хорвата 35 миллионов евро. Эта же сумма называлась в качестве отступных, прописанных в контракте игрока. До этого сине-бело-голубые попытались приобрести хавбека за 25 миллионов евро.

Сам игрок пока не принял окончательного решения. По имеющейся информации, Влашич нацелен на переход в один из топ-чемпионатов Европы.

Отметим, что в претендентах на Влашича значатся такие гранды европейского футбола, как итальянская «Аталанта» и каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Он перешел в ЦСКА в 2018 году.

Кроме того, в активе 22-летнего хорватского хавбека 13 матчей за сборную Хорватии.

Напомнил, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как команда может достигнуть топ-уровня.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

цска
зенит
Никола Влашич

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37463
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33713
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29863
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25424
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25417
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18584
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18456
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября