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Женщина заработала сотни тысяч рублей, спаивая жителей новосибирского села поддельным алкоголем

сегодня 20:55

Фото Pixabay

Жительница Новосибирской области продавала односельчанам контрафактный алкоголь; у неё изъяли продукции на сумму больше 200 тысяч рублей.

Женщина из р.п. Чистоозёрное продавала односельчанам поддельный алкоголь. Об этом сообщается на сайте Купинского районного суда. По версии следствия, Евгения Романова в октябре прошлого года решила открыть нелегальный бизнес.

В материалах дела сказано, что женщина незаконно закупала партии контрафактного алкоголя, не имея лицензии. Сбывала товар Евгения Романова в одном из магазинов в рабочем посёлке. Сообщается, что обвиняемая хранила товара на более чем 200 тысяч рублей.

В отношении Романовой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере). Следующее заседание пройдёт 7 октября.

Напомним, в июле сообщалось, что россияне стали чаще покупать дорогой алкоголь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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