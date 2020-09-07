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Жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда

сегодня 21:47

Фотографии из "Википедии" и из группы "Barnaul 22" в социальной сети "В контакте"

Ослабленная птица сама залетела во двор к жительнице села Ребриха; женщина покормила осоеда и сообщила о нём в Минприроды.

Жители Алтайского края спаси краснокнижного хохлатого осоеда. Об этом сообщили в организации помощи диким животным "Ноев ковчег".

В организации "Ноев ковчег" рассказали о поступлении нового пациента. Им стал краснокнижный хохлатый осоед.

Ослабленная птица сама залетела во двор к жительнице села Ребриха. Женщина сразу же сообщила о пернатом в Минприроды и, как могла, кормила его.

Вскоре осоеда перевезли к ветеринару Артёму Кучеру на обследование. У краснокнижного питомца был повреждён правый глаз, хищная птица была очень ослаблена.

В организации отметили, что без своевременной помощи людей осоед мог погибнуть.

Сейчас хохлатый находится под присмотром ветврачей центра. Пациента подлечат, а затем выпустят в Касмалинский заказник.

Напомним, 8 сентября в Ленинградской области спасённую нерпу выпустили на волю.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Красная книга
птицы
Алтайский край
спасение
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