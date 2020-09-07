Жительница Алтайского края спасла краснокнижного хохлатого осоеда
Фотографии из "Википедии" и из группы "Barnaul 22" в социальной сети "В контакте"
Ослабленная птица сама залетела во двор к жительнице села Ребриха; женщина покормила осоеда и сообщила о нём в Минприроды.
Жители Алтайского края спаси краснокнижного хохлатого осоеда. Об этом сообщили в организации помощи диким животным "Ноев ковчег".
В организации "Ноев ковчег" рассказали о поступлении нового пациента. Им стал краснокнижный хохлатый осоед.
Ослабленная птица сама залетела во двор к жительнице села Ребриха. Женщина сразу же сообщила о пернатом в Минприроды и, как могла, кормила его.
Вскоре осоеда перевезли к ветеринару Артёму Кучеру на обследование. У краснокнижного питомца был повреждён правый глаз, хищная птица была очень ослаблена.
В организации отметили, что без своевременной помощи людей осоед мог погибнуть.
Сейчас хохлатый находится под присмотром ветврачей центра. Пациента подлечат, а затем выпустят в Касмалинский заказник.
Напомним, 8 сентября в Ленинградской области спасённую нерпу выпустили на волю.
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