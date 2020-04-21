Житья нет: омский ветеран Чеченской кампании и его мать объявили голодовку

Фото pixabay.com

Ветерану обещали 20 лет назад квартиру; обещание не выполнено.

В Омске Павел Рудольф и его мать Елизавета объявили предупредительную трёхдневную забастовку из-за невыносимых жилищных условий. Об этом пишут российские СМИ.

Павел – участник второй Чеченской кампании. По возвращении с боевых действий он был поставлен городской администрацией Омска в очередь на получение льготного жилья. Он был в очереди тринадцатым. Шестнадцать лет спустя ветеран оказался в списке под номером 4683, в общей очереди – вообще где-то внизу реестра. До 2018 года семья обитала в подвале общежития, часто заливаемом водой и канализацией. Потом поступило предложение о переселении в многоквартирный дом. В реальности «квартира» оказалась покрытой плесенью и грибком бывшей лифтёрной. Сын-ветеран и мать отремонтировали помещение за свой счёт, государство не вернуло затраты. За «жильё» взималась плата в 12500 рублей в месяц, что всего на 1000 ниже пенсии Елизаветы. Накопились долги за квартиру. С тех пор ситуация никак не сдвинулась с места.

Напомним, 21 апреля ветераны стали участниками проекта «Герои поколений!» в Новосибирске.