Зональная диета: врач рассказал о плюсах и минусах любимой диеты Дженнифер Энистон

Фотографии из аккаунта jenniferaniston в Instagram и с сайта pixabay.com

Зональная диета – это не только способ похудеть, но и отличная возможность оздоровить свой организм; несмотря на все очевидные плюсы, диета подходит далеко не всем.

Зональная диета существует уже много лет и до сих пор очень популярна среди знаменитостей. Во время неё организм превращается в благоприятную зону для сжигания и расщепления калорий. По словам её создателя, диетолога Барри Сирса, эта система питания не только поможет убрать сантиметры в нужных местах, но и позволит сохранить кожу подтянутой и упругой. О плюсах и минусах любимой диеты Дженнифер Энистон рассказал врач Андрей Невский. Слова диетолога цитирует spletnik.ru.

Зональная диета: история появления и основные принципы

Основа зональной диеты — рацион, состоящий на 40 % из углеводов, на 30 % из белков и на 30 % из жиров. При этом все углеводы должны иметь низкий гликемический индекс. Благодаря этому сахар медленно всасывается в кровь, а потому чувство сытости остаётся надолго.

Зональная диета была разработана более 30 лет назад американским доктором и биохимиком Барри Сирсом. Его книга-бестселлер под названием «Войди в зону здоровья» была опубликована в 1995 году.

Доктор Сирс разработал эту диету после того, как его родственник умер от сердечного приступа. Барри хотел найти способ поддерживать своё здоровье.

Сторонники диеты утверждают, что она помогает похудеть с максимально возможной скоростью, снизить риск хронических заболеваний и повысить работоспособность.

Комментарий диетолога

По словам Андрея Невского, диетолога и основателя «Школы комфортного похудения», зональная диета хороша тем, что предлагает питаться сбалансированно и не оставит голодным. Есть нужно пять раз в день и даже перед сном. Баланс БЖУ (белков, жиров и углеводов) благотворно влияет на здоровье и умственную деятельность и нормализует обмен веществ. А отказ от простых углеводов контролирует уровень сахара в крови и предупреждает развитие диабета.

Однако, чтобы получить результат — желанную фигуру и отменное здоровье, надо не только войти в зону, но и постоянно в ней находиться.

«В этом подвох всех диет — они ограничивают в каких-то продуктах. Да, этим они создают дефицит калорий, благодаря которому мы худеем. Кстати, худеем мы только на дефиците калорий, а не благодаря каким-то продуктам. Но жить в постоянных рамках тяжело, рано или поздно ваше сознание устанет от них. И, выйдя с любой диеты, вы начнёте питаться по додиетным правилам, а именно они привели вас к лишнему весу», — заявил эксперт.

Он также отметил, что исследований в поддержку основ зональной диеты практически не существует. Наверняка известно лишь то, что она категорически не подходит для спортсменов. Так, в одном исследовании у спортсменов, соблюдающих зональную диету в течение одной недели, выявили значительное снижение выносливости.

«По своей сути диета похожа на средиземноморскую диету, которая предотвращает некоторые хронические заболевания, включая болезни сердца, диабет и болезнь Альцгеймера», — подчеркнул Андрей Невский.

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