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Авиадебошира в Сибири приговорили к 400 часам общественных работ

сегодня 11:22

Фото из открытых источников

В Омске авиадебошир приговорён к 400 часам обязательных работ; об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Заместитель омского транспортного прокурора поддержал государственное обвинение в Кировском районном суде Омска по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении хулиганства на воздушном транспорте.

Суд установил, что 15 июня текущего года пассажир рейса Москва — Омск, находясь в самолёте в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя непристойно, скандалил, выражался грубой нецензурной бранью, пытался проникнуть в кабину пилотов.

С учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, а также характеристик его личности и имущественного положения суд приговорил виновного к обязательным работам на срок 400 часов.

Напомним, в июне на авиадебошира завели уголовное дело в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
Транспортная прокуратура
авиадебошир

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