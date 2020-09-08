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Безработица в Новосибирске выросла в 9 раз

сегодня 21:09

Фотографии с сайта pixabay.com и из социальной сети "В контакте"

На данный момент в Новосибирске зафиксировано 40 000 безработных; мигранты массово покидают столицу Сибири.

Безработица в Новосибирске выросла в 9 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил новоизбранный депутат Горсовета Ростислав Антонов. Он подчеркнул, что такие цифры были названы на сегодняшнем совещании в Администрации Центрального округа Новосибирска.

По словам депутата, на данный момент в Новосибирске зафиксировано 40 000 безработных, что в 9 раз превышает показатели прошлого года.

"Была озвучена некоторая весьма интересная статистическая информация по 2020 году, которой стоит поделиться. <...> безработица возросла в 9 раз, до 40 000 человек, на тот же период прошлого года безработных было всего 4 355", — написал Антонов на своей странице в социальной сети "В контакте" (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Он также подчеркнул, что мигранты массово покидают столицу Сибири. По мнению депутата, это позитивный фактор, поскольку освобождаются "рабочие места для жителей региона".

Ростислав Антонов был избран в Горсовет Новосибирска в этом году. Самовыдвиженец является лидером общественной организации "Гражданский патруль".

Напомним, сегодня стало известно о выделении правительством ещё 35 миллиардов рублей на выплаты безработным.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

безработица
безработные
горсовет
Новосибирск

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