«Был настоящим узурпатором»: Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж

Фото Global Look Press

Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж; Дмитрий Стрюков запрещал актрисе работать, ограничивал её свободу, а после начал избивать её.

Как сообщила певица Виктория Пьер-Мари в передаче «Основано на реальных событиях», вышедшей на телеканале НТВ, борющуюся с онкологией российскую актрису Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж.

Виктория отметила, что второй муж Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, был настоящим «узурпатором» в их семье. Супруг запрещал Анастасии работать, ограничивал её свободу, а после начал поднимать на неё руку. Об этом рассказала актриса Лия Волянская, знакомая с ситуацией в семье Анастасии.

«Когда узнаёшь такие подробности, становится страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил её, бил собственного ребёнка», — уточнила Пьер-Мари.

В октябре прошлого года у Заворотнюк обнаружили рак мозга. Актриса проходит лечение в московской клинике. Родственники и представители актрисы не комментируют её состояние.

Напомним, в Instagram Stories Анастасии Заворотнюк было опубликовано первое за пять месяцев сообщение.