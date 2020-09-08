Быстро или медленно: как связаны скорость еды и секса

Фотографии с сайта pixabay.com

Многие женщины хотели бы уже при первой встрече понять, каким будет их избранник в постели; эксперты считают, что о его любовных качествах может рассказать то, как он ест.

Если вам захочется заранее узнать, каким ваш мужчина будет в сексе, пригласите его в ресторан. В этом уверены эксперты, которые рассказали о связи между едой и сексом порталу «Хочу». Они уверены: то, как человек ест, может многое сказать о его сексуальном темпераменте.

Так, если мужчина долго и аккуратно разбирает каждый кусочек на своей тарелке, скорее всего, таким же он будет и в постели. Будет долго и надоедливо целовать женщине одну грудь, потом другую. Такое подойдёт далеко не каждой любительнице горячего секса.

Мужчины, которые очень щепетильно относятся к еде и любят наесться много и вкусно, обязательно захотят получить много удовольствия в сексе. При этом неизвестно, доставит ли он удовольствие и своей партнёрше тоже. Хотя эксперты считают, что секс с таким мужчиной должен быть долгим, а значит, и приятным.

Гурманы, которые досконально знают все рестораны города и самые изысканные блюда — отдельный случай. Специалисты считают, что такие мужчины будут ждать секса во всех возможных изощрённых позах. Они подойдут женщинам, которые ищут новых впечатлений.

Но самый приятный класс мужчин, уверяют эксперты, — это те, кто готов пойти и в изысканный ресторан, и перекусить шавермой. Разнообразие в еде — разнообразие в сексе, и каждый раз станет для женщины новым и в чём-то удивительным.

Напомним, врачи рассказали, какую пользу приносит регулярный секс.