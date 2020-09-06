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Бывшая жена Прилучного назвала Карпович «особью женского пола»

сегодня 09:36

Фото instagram.com/m1r0slava_karpovich, instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце продолжает обсуждать с гостями своего шоу разрыв с Павлом Прилучным; актриса нелестно отозвалась о новой пассии бывшего мужа.

Актриса Агата Муцениеце грубо охарактеризовала Мирославу Карпович, которая сейчас встречается с её бывшим мужем актёром Павлом Прилучным. Это произошло на шоу Муцениеце «Честный развод».

Новой гостьей её программы стала народная артистка РФ Раиса Рязанова, которая заявила, что актёрская чета поспешила с расставанием.

По словам Рязановой, она сама развелась по глупости. Сейчас она не жалеет об этом поступке, но если бы Рязанова сохранила семью, у неё была бы другая жизнь.

Рязанова похвалила Муцениеце, что та сохраняет с Прилучным хорошие отношения ради детей. По словам народной артистки, также отношения папы с сыном и дочкой во многом будут зависеть от нынешней пассии Павла Мирославы Карпович. В ответ на это Муцениеце назвала Карпович «особью женского пола».

В конце шоу Агата призналась, что ещё долго будет переживать разрыв с Прилучным.

Напомним, Собчак рассказала Муцениеце о истинных причинах развода с Виторганом.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Прилучный
Агата Муцениеце

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