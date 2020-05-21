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Депутат новосибирского заксобрания Илья Поляков заявил о намерении решить проблему нелегальных автомоек на Жуковского

сегодня 19:03

Фото ГК "Стрижи"

Жители улицы Жуковского в Заельцовском районе на протяжении многих лет жалуются на автомойки, которые работают незаконно; депутат Законодательного собрания Илья Поляков предложил способы решения этой проблемы.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков заявил, что будет решать проблему нелегальных автомоек в Заельцовском районе. Об этом парламентарий заявил в ходе пресс-конференции независимых депутатов от «Лиги Эффективности» 15 сентября. По его словам, он, как человек из бизнеса, понимает предпринимателей, однако поддерживать необходимо только легальные направления.

«Автомойка должна стоять на той земле, где это разрешено, а на Жуковского они зачастую находятся в частном секторе. Машины моются самыми дешёвыми средствами, никто не понимает, насколько они токсичны. Из-за этого живущие рядом люди страдают. Надо понимать, что эти автомойки должны платить налоги, а люди, которые там работают, должны быть официально трудоустроены. И мне действительно не всегда приятно ездить по улице Жуковского, хотя это одна из главных улиц города», — говорит Поляков.

По словам депутата, жители улицы Жуковского неоднократно обращались с просьбой решить проблему находящихся там нелегальных автомоек. На протяжении многих лет этот бизнес развивался в районе, а сейчас там расположены десятки таких точек.

«Конечно, будем этим заниматься. Если вы хотите, чтобы ваше предприятие работало, то оно должно соответствовать всем требованиям — в том числе, санитарным. Поэтому однозначно будем работать в этом направлении», — подчеркнул Илья Поляков.

Напомним, в мае стало известно, что жилой комплекс «Стрижей» занял первое место в федеральном конкурсе топовых новостроек.

Автор:
Эдвард Фицлер

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