Древний метеорит нашёл грибник в Сибири

Фото из открытых источников

Грибник из Алтайского края отправился в лес за опятами, а вернулся с метеоритом; подлинность небесного тела уже подтвердили.

В Алтайском крае грибник обнаружил в лесу осколок метеорита. Как сообщает издание «Бийский рабочий», житель города принёс находку домой, где при ближайшем рассмотрении понял, что держит в руках очень плотный материал, напоминающий металл.

«Оказалось, что он магнитит. Мы провели информацию в Сети, так и появилась догадка о том, что это, возможно, метеорит. Поэтому и было решено связаться со специалистами, чтобы установить природу происхождения обломка», — рассказал о находке бийчанин.

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук, профессор Анатолий Гусев подтвердил, что обнаруженный обломок действительно представляет собой метеорит.

«Железный метеорит, упавший недалеко от Фоминского. Его так и назвали – Фоминский метеорит. Весит он 530 граммов при плотности 5,3 грамма на кубический сантиметр. Это метеорит из железа, но информацию о том, каким именно он является, даст лишь разрез с прошлифовкой», — отметил Гусев.

Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет.

Напомним, в начале августа в небе над Новосибирском заметили падающий метеорит.