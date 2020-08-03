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Древний метеорит нашёл грибник в Сибири

сегодня 18:09

Фото из открытых источников

Грибник из Алтайского края отправился в лес за опятами, а вернулся с метеоритом; подлинность небесного тела уже подтвердили.

В Алтайском крае грибник обнаружил в лесу осколок метеорита. Как сообщает издание «Бийский рабочий», житель города принёс находку домой, где при ближайшем рассмотрении понял, что держит в руках очень плотный материал, напоминающий металл.

«Оказалось, что он магнитит. Мы провели информацию в Сети, так и появилась догадка о том, что это, возможно, метеорит. Поэтому и было решено связаться со специалистами, чтобы установить природу происхождения обломка», — рассказал о находке бийчанин.

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени В. М. Шукшина, доктор геолого-минералогических наук, профессор Анатолий Гусев подтвердил, что обнаруженный обломок действительно представляет собой метеорит.

«Железный метеорит, упавший недалеко от Фоминского. Его так и назвали – Фоминский метеорит. Весит он 530 граммов при плотности 5,3 грамма на кубический сантиметр. Это метеорит из железа, но информацию о том, каким именно он является, даст лишь разрез с прошлифовкой», — отметил Гусев.

Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет.

Напомним, в начале августа в небе над Новосибирском заметили падающий метеорит.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
метеорит

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