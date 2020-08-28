Двое новосибирцев получили почётные звания от Путина

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Президент России отметил высокими званиями двоих жителей Новосибирска; данные появились на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами». Документ появился на сайте правовой информации сегодня, 15 сентября. В списке есть жители Новосибирской области.

Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Валерию Васильевичу Гафарову — доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН. Как говорится в тексте документа, звание присвоено за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Ещё одним отмеченным новосибирцем стал Василий Фёдорович Иванько — начальник управления — главный государственный инспектор госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Он удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Напомним, в конце августа государственные награды получили новосибирские железнодорожники.