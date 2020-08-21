Ефремов будет помогать школьникам в СИЗО подготовиться к ЕГЭ

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Ефремов может помочь школьникам в СИЗО подготовиться к ЕГЭ; решение вопроса находится на контроле руководства тюрьмы.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что осуждённый на восемь лет колонии общего режима актёр Михаил Ефремов помог находящимся в СИЗО школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Потяева посетила СИЗО-5 в Москве, в котором навестила Ефремова и несовершеннолетних москвичей, которые отбывают там наказание. Она отметила, что большинство из них одиннадцатиклассники, которые готовятся к сдаче ЕГЭ.

"Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних", — цитирует её «Ведомости».

Омбудсмен добавила, что этот вопрос должна решать администрация СИЗО. Она отметила, что там пообещали проработать этот вопрос. Потяева также напомнила, что в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев помогали заключённым приобщиться к спорту.

Российский актёр Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Напомним, сразу после объявления приговора Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг защитника Эльмана Пашаева.