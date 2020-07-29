ЕГЭ-2021: в Роспотребнадзоре рассказали, увеличится ли число обязательных предметов

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об увеличении числа обязательных предметов в ЕГЭ; сегодня выпускники сдают только два обязательных предмета в рамках госэкзамена.

В Роспотребнадзоре заявили, что вопрос об увеличении обязательных предметов, по которым сдаётся ЕГЭ, требует широкого обсуждения. Ведомство цитирует "ТАСС".

В Рособрнадзоре отметили, что принятие решения по увеличению числа обязательных учебных предметов должно сопровождаться профессиональным и общественным обсуждением.

В ведомстве добавили, что также необходимо провести работу на уровне школ, чтобы обеспечить соответствующую подготовку выпускников.

Сегодня выпускники школ сдают только два обязательных предмета в рамках госэкзамена — по русскому языку и математике. Однако директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин счёл полезной идею об обязательном ЕГЭ по истории. Нарышкин заявил об этом буквально на днях и взбудоражил общественность.

Ранее Минпросвещения уже подтверждало отказ от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Также стало известно, что ЕГЭ по информатике в 2021 году впервые пройдёт на компьютерах.

Напомним, 29 июля Минпросвещения опубликовало список минимальных баллов по ЕГЭ для поступления в ВУЗы в 2021 году.