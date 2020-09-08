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Экс-супруг Волочковой женился на телезвезде

сегодня 21:35

Фото Instagram

Анастасия Волочкова находится, как она сформулировала, в «предсвадебном» путешествии; её экс-супруг нашёл счастье с новой женой.

Некогда женатый на Анастасии Волочковой предприниматель Игорь Вдовин больше года находится в романтических отношениях с Еленой Николаевой, ведущей канала «Россия 1». Наконец, он решил заключить брак.

Николаева в своём Instagram – аккаунте раскрыла подробности бракосочетания, не забыв продемонстрировать колечко с бриллиантами на безымянном пальце правой руки в доказательство прошедшей церемонии. Женщина явно счастлива и не испытывает к Волочковой никаких негативных эмоций.

С другой стороны, Вдовин и Волочкова разошлись больше десяти лет назад, так что вряд ли можно говорить о каких бы то ни было сильных чувствах к бывшей своего нынешнего супруга. А вот с Ариадной, родившейся в браке Анастасии и Игоря, у телеведущей прекрасные отношения. Они вместе неоднократно замечены на светских мероприятиях. Единственное, что может омрачить счастье молодожёнов – материальные претензии к Вдовину со стороны Волочковой. Она утверждала, что экс-супруг задолжал ей немалые деньги. В нынешнем году Анастасия добилась погашения части долга через оформление на неё доли в жилом комплексе в Астрахани.

Напомним, 13 сентября Ольга Бузова выступила с первым номеров в ледовом шоу.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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