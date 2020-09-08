Ещё один сибирский регион продлил режим повышенной готовности

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В Омской области продлили режим повышенной готовности; он будет действовать до 30 сентября.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности по 30 сентября. Сообщение об этом появилось на сайте правительства региона.

«В Омской области продлён режим повышенной готовности по 30 сентября включительно. По предложению управления Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отложил переход на третий этап снятия действующих ограничений ещё на две недели», — говорится в сообщении.

В Омской области по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Закрытыми остаются сауны, гостиницы и фуд-корты в ТЦ.

С 15 сентября разрешено проведение муниципальных и региональных отборочных соревнований, тренировок для федераций боулинга и роллер-спорта.

«Разрешено также присутствие зрителей на трибунах во время матчей ФК «Иртыш» при условии заполняемости стадиона «Красная звезда» с соблюдением всех санитарных требований не более чем на 30%», — сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Напомним, в Омской области из-за коронавируса закрывают классы и школы.