Ещё одна больница в Бийске закроется из-за коронавируса

Фото "Бийский рабочий" и из открытых источников

В Бийске Алтайского края говорят о закрытии ещё одного медицинского учреждения; коронавирус нашли в больнице № 2.

По информации издания «Бийский рабочий», в больнице № 2 зафиксирована вспышка коронавируса. В связи с этим работа больницы в ближайшее время будет приостановлена, а больные переведены в ЦГБ, которая должна заработать в прежнем режиме.

Официально ситуацию пока никто не комментирует, однако о том, что происходит, на условиях анонимности изданию сообщили сотрудники больницы.

Они, в частности, сообщили о нескольких выявленных случаях коронавируса и связали вспышку с переводом больных из ранее закрытой из-за коронавируса ЦРБ.

По словам сотрудников больницы № 2, «сверху рекомендовали» не создавать шумиху, а продолжать лечить пациентов в прежнем режиме. Когда число выявленных случаев стало увеличиваться, часть персонала все-таки направили на больничный. Руководство медучреждения пытается привлечь внимание к проблеме в краевом Минздраве.

Напомним, в Омске из-за коронавируса закрывают классы и школы.