«Где здесь у вас туалет?»: врач назвал первый признак цистита
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Болезненное мочеиспускание является одним их главных признаков цистита; при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
Боль при мочеиспускании является главными симптомами цистита. Об этом Сиб.фм рассказал врач-уролог клиники «Пасман» Павел Гаврилов.
«Частые позывы в туалет могут сопровождать его, но без болезненных ощущений быть признаком других заболеваний», — сказал врач.
Павел Гаврилов отмечает, что при появлении крови в моче и болезненном мочеиспускании необходимо сразу обратиться к доктору.
«"Заболевание может проявляться в виде боли внизу живота и температурой», — добавил Гаврилов.
Напомним, ранее врач развенчал миф о пользе пива для почек.
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