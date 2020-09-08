«Где здесь у вас туалет?»: врач назвал первый признак цистита

Фото pixabay.com

Болезненное мочеиспускание является одним их главных признаков цистита; при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

Боль при мочеиспускании является главными симптомами цистита. Об этом Сиб.фм рассказал врач-уролог клиники «Пасман» Павел Гаврилов.

«Частые позывы в туалет могут сопровождать его, но без болезненных ощущений быть признаком других заболеваний», — сказал врач.

Павел Гаврилов отмечает, что при появлении крови в моче и болезненном мочеиспускании необходимо сразу обратиться к доктору.

«"Заболевание может проявляться в виде боли внизу живота и температурой», — добавил Гаврилов.

Напомним, ранее врач развенчал миф о пользе пива для почек.