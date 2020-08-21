Главврача больницы под Новосибирском осудили за разбитый пол и развалившиеся стены

Фото Каргатской ЦРБ

Исполняющего обязанности главного врача Каргатской ЦРБ оштрафовали за санитарные нарушения, связанные с коронавирусом; в больнице невозможно было помыть пол из-за того, что он частично разрушен.

И. о. главврача Каргатской Центральной районной больницы Елену Бондаренко оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщается в материалах административного дела, в середине августа в учреждение с проверкой пришли представители Роспотребнадзора. Они выявили сразу несколько грубых нарушений.

Среди них специалисты отметили, что в больнице нет возможности своевременно и качественно помыть пол: в отделениях он с выбоинами, а в некоторых местах разорван линолеум. Более того, в хирургическом отделении со стен отпала плитка и штукатурка, из-за чего там невозможно провести влажную уборку. Также сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание на инвентарь для уборки помещений: на нём не было маркировок, которые необходимы, чтобы понять, для какого отделения он предназначен.

В ходе процесса Елена Бондаренко признала вину, однако отметила, что все эти нарушения стали следствием недостаточного финансирования больницы. Суд посчитал и. о. главврача виновной и назначил ей штраф в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, в конце августа сибирского медика оштрафовали за разглашение врачебной тайны.