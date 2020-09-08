Гороскоп от Павла Глобы на 15 сентября 2020 года: идеальный день для изучения иностранных языков и медитации

Фото pixabay.com

Астролог рекомендует посвятить день получению знаний и изучению иностранных языков; также лунные ритмы благоприятствуют медитации.

Сегодня благоприятно изучение священных текстов, обучение иностранным языкам, общение и обмен знаниями. В этот день слово обладает магической силой, а небеса открыты для человеческих просьб и молитв. Сегодня во сне ваш Ангел-хранитель может подсказать о том, что необходимо предпринять для вашего исцеления. Но перед сном надо настроиться (при помощи зеркала). Лунные ритмы благоприятствуют медитации и получению сокровенных знаний.



Медицина

Для лечения болезней, возникших в этот день, рекомендуется пить больше жидкости, полезны массаж и посещение бани. Сегодня крайне неблагоприятны операции на сердце и органах брюшной полости. Можно проводить процедуры по очищению крови и печени, лечить заболевания аллергического характера. Эффективно лечение глазных заболеваний.



Приметы

Чихнуть утром после сна, особенно три раза подряд – знак того, что день будет радостным и удачным. Если вы случайно услышали, что кто-то говорит о вас, услышали свое имя – знак помощи, вас избавят от ошибок. Найти кожаный предмет – к помощи. Ощутить сильный ветер в спину – знак того, что вы находитесь на правильном пути. Порвать одежду – к потере защиты, нищете. Если в течение дня вас назойливо преследует музыка, значит, вы находитесь под контролем высших сил, у вас будут значимые перемены. Споткнуться или оступиться на правую ногу для мужчин (на левую для женщин), даже если вы при этом упали – хорошая примета, вас предостерегают и ограждают от опасностей. Рвется одежда, отлетает пуговица (постарайтесь ее найти) – к снятию защиты. Если много теряете волос, ресницы, волос попал в огонь и вспыхнул – знак порчи и сглаза, к болезни в ближайшее время. Пролить воду на колени – к слухам, клевете на вас, шантажу. Сломать ноготь – к дракам, разбирательствам, агрессии со стороны окружающих, предупреждение о катастрофе.



Сновидения

Если сегодня вы слышите во сне голоса, то этот сон вещий. Лучше, если сны не цветные. Никакие символические сны в расчет не принимаются, и информация сна трактуется прямо. Если вам говорят во сне что-то непонятное – это от беса. Светлые силы разговаривают с человеком прямо: что скажут, то и сбудется. Поскольку этот день связан с целительством, то во сне вам дадут понять, что надо делать. Хорошо настроиться на сон с помощью зеркала. Слышать музыку – знак помощи и покровительства. Видеть книги или читать – к хорошей перемене в жизни. Плохо их рвать или сжигать. Увидеть огонь – предостережение от ошибок, которые вы можете совершить. Открывать двери – к новым знакомствам. Бежать куда-то, быстро идти, или ехать – к потере, воровству, обману, опасностям.



Пища

Полезны овощи, овощные супы и салаты, заправленные растительным маслом. Ритуальная пища этого дня – капуста, поэтому рекомендуются любые блюда из неё. Хорошо приготовить пирожки с капустой и морковью. Можно пить сухое белое вино и ячменное пиво. Сегодня не рекомендуется мясная пища.



Одежда

Хорошо одеваться во все пестрое и яркое; чем пестрее и больше блеска, тем лучше. Цвета этого дня – золотистый, светло-сиреневый, желтый. Не рекомендуются любые монотонные гаммы, все очень темные тона, коричневый и зеленый цвета.