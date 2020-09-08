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Художник из Аргентины устроил шоу в Самаре

сегодня 04:57

Фото администрации Самары

В Самаре художник из Аргентины открыл два мурала ярким перформансом; об этом рассказали в городской администрации.

В воскресенье, 13 сентября, стрит-арт-художник и шоумен Малкольм Рокс представил горожанам свои картины, сообщает sova.info.

Напомним, что в областной столице в рамках проекта Samara Ground 2020 Art Experience создали несколько муралов.

Так, Малкольм Рокс на улице Молодогвардейской, 125 и 154 написал две картины. Дома расположены напротив друг друга.

Открытие муралов стрит-арт-художник из Аргентины сопровождал ярким перформансом. Впечатляющим видеороликом поделились представители городской администрации.

Напомним, на прошлой неделе московский художник создал маленькую «квартирку» на улице в Нижнем Новгороде.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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