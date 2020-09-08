Иммунолог рассказал, как победить пандемию коронавируса

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Владислав Жемчугов назвал важнейшее условие для прекращения пандемии коронавируса; иммунолог заявил, что мир переходит во вторую фазу пандемии.

Иммунолог и специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал важнейшее условие для прекращения пандемии коронавируса. Слова специалиста приводит радио «Спутник». Эксперт считает, что важнейшим условием для прекращения пандемии является качественная работа медиков.

В прошедшее воскресенье ВОЗ зарегистрировал очередной антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом в мире — 307 930 человек. В антирейтинг попали Индия (94 тысячи), США (45 тысяч) и Бразилия (43 тысячи).

Владислав Жемчугов завил, что в этом нет ничего страшного. По его мнению, заболевает процент людей, которые не попали в первый период пандемии.

«Этот прирост можно считать просто продолжением пандемии. Заболевают те, кто ранее уберёгся и не переболел. Как раз лидируют те страны, которые в карантин максимально остановили процесс распространения вируса. В связи с этим осталось большое количество людей, которые ещё не контактировали с инфекцией. Однако в этом ничего страшного нет», — объяснил иммунолог.

Эксперт добавил, что система здравоохранения должна работать на высочайшем уровне и не допускать смертей населения. В этом случае пандемия коронавируса закончится быстрее.

По данным ВОЗ, за весь период пандемии в мире было зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения вирусом. Более 934 тысяч из них – это летальные исходы.

Напомним, сегодня стало известно о предложении ввести санкции против российских медиков, отказывающихся от вакцинации против коронавируса.