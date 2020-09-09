Избирком опубликовал окончательные итоги выборов в новосибирское заксобрание: полный список победителей
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
Подведены окончательные итоги голосования на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области; большинство у «Единой России».
«Единая Россия» взяла большинство мандатов в Законодательном собрании Новосибирской области. Такие данные следуют из опубликованного Областной избирательной комиссией документа с окончательными результатами. Они ничем не отличаются от предварительных итогов, которые ранее появились в системе ГАС «Выборы». Сиб.фм публикует полный список результатов по округам.
Округ №1 — Андрей Панфёров («Единая Россия»);
Округ №2— Игорь Умербаев («Единая Россия»);
Округ №3 — Владимир Лаптев («Единая Россия»);
Округ №4 — Олег Иванинский («Единая Россия»);
Округ №5 — Александр Кулинич («Единая Россия»);
Округ №6 — Василий Иваков («Единая Россия»)
Округ №7 — Олег Подойма («Единая Россия»);
Округ №8 — Александр Морозов («Единая Россия»);
Округ №9 — Александр Шпикельман («Единая Россия»);
Округ №10 — Валентин Сичкарёв («Единая Россия»);
Округ №11 — Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»);
Округ №12 — Валерий Бадьин («Единая Россия»);
Округ №13 — Андрей Шимкив («Единая Россия»);
Округ №14 — Иван Мороз («Единая Россия»);
Округ №15 — Елена Тырина («Единая Россия»);
Округ №16 — Зоя Родина («Единая Россия»);
Округ №17 — Игорь Гришунин («Единая Россия»);
Округ №18 — Анатолий Юданов («Единая Россия»);
Округ №19 — Николай Мочалин («Единая Россия»);
Округ №20 — Виталий Быков (КПРФ);
Округ №21 — Константин Антонов («Родина»);
Округ №22 — Илья Поляков (самовыдвиженец);
Округ №23 — Александр Калиниченко (самовыдвиженец);
Округ №24 — Вячеслав Илюхин («Родина»);
Округ №25 — Иван Сидоренко («Единая Россия»);
Округ №26 — Вениамин Пак («Единая Россия»);
Округ №27 — Евгений Подгорный («Единая Россия»);
Округ №28— Валерий Червов («Единая Россия»);
Округ №29 — Дмитрий Козловский («Единая Россия»);
Округ №30 — Яков Новосёлов («КПРФ»);
Округ №31 — Роман Яковлев (КПРФ);
Округ №32 — Дмитрий Макаров (КПРФ);
Округ №33— Евгений Смышляев (КПРФ);
Округ №34 — Сергей Конько («Единая Россия»);
Округ №35 — Александр Козлов («Единая Россия»);
Округ №36 — Алексей Андреев («Единая Россия»);
Округ №37 — Михаил Федорук («Единая Россия» поддержала его как самовыдвиженца);
Округ №38 — Вадим Агеенко (КПРФ).
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают