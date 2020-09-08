Как понравиться любому мужчине: секреты сексуальной одежды

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Многие считают, что в текущем году в моде грубые вещи; стилисты рассказали, как подчеркнуть свою сексуальность и очаровать мужчин.

Опытные стилисты рассказали порталу Rsute, как в 2020 году девушке выглядеть соблазнительно и очаровывать мужчин.

На первое место в одежде выходит нежность. Цветные принты нежных оттенков сейчас на пике популярности. Рисунок из полевых цветов на светлом фоне обязательно понравится противоположному полу. Банты на блузке сделают образ более кокетливым.

Один из трендов — соблазнительный горох. Платье или блузку в горох вполне можно носить каждый день. И поверьте, это обязательно понравится мужчинам.

Также моден силуэт в стиле 80-х годов. Полуприталенное платье или объёмный верх, пояс и свободная юбка — это создаст силуэт песочных часов даже в том случае, если у девушки широкая талия.

Ну и, конечно, всегда сексуально смотрится прозрачная одежда. Здесь главное не переборщить и не открыть мужскому взгляду все свои секреты. Но прозрачная блузка из шифона обязательно заставит мужчину задержать взгляд и оценить сексуальность.

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