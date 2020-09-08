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Катались на электросамокате: две девочки пострадали от столкновения с автомобилем в Новосибирске

сегодня 20:03

Фотографии отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Инцидент произошёл на улице Большевистская; пострадавшие дети доставлены в больницу.

На территории Октябрьского района в 16:20 произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение автомобиля с элекросамокатом. В группе пропаганды ГИБДД по городу сообщили, что в результате ДТП пострадали две девочки.

Автомобиль Toyota Probox под управлением водителя 1975 года рождения выезжал из двора дома №175/6 по улице Большевистская со стороны улицы Кирова. Водитель пытался вывернуть и продолжить движение по улице Большевистская, но на выезде он столкнулся с электросамокатом.

В результате ДТП пострадали 2 девочки 2008 года рождения. Они были доставлены в больницу, характер травм уточняется.

В городской Госавтоинспекции отметили, что на месте работает экипаж ДПС. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 13 сентября иномарка сбила четырёхлетнего ребёнка вместе с мамой в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

ДТП
пострадали дети
автомобиль
электросамокаты
Новосибирск

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